“Busquemos que nuestra música vuelva a los escenarios del mundo”

A días de presentar un nuevo tema, Recuerdos, correspondiente al segundo corte del disco RAÍZ, el compositor y cantante expresa la necesidad de desarrollar un plan de trabajo que permita posicionar a la música paraguaya en el mundo, así como se logró con productos con sello local.

“Recuerdos es una canción con ritmo de bosa nova y toques de jazz que invita a viajar a esos lugares y momentos mágicos que vivimos con amigos, hermanos y que quedaron guardados en la memoria y que nos generan alegría cada vez que los traemos a la mente”, explica el músico.

Ortiz señala que sus canciones no son abstracciones sino más bien el resultado de sus vivencias y de historias que salen de su corazón.

“Son historias que acompaño con la música que sale de mi guitarra, la que ya es extensión de mi cuerpo, mi compañera hace 34 años. Busco la conexión de los sentimientos del que la escucha, busco modificar el estado de ánimo de las personas”, dice.

Valoración. Pablo destaca el papel fundamental de los artistas y, en particular, de los músicos, en tiempos difíciles como los actuales, en medio de una pandemia mundial.

“Creo que bíblicamente o históricamente el músico tiene un lugar muy importante dentro de la humanidad, porque la música sana, yo me sané gracias a la música. Los músicos somos unos privilegiados, tenemos el don más hermoso y mágico que existe. En este tiempo de dificultades somos atentos a la hora de colaborar y servir para que sea más leve esta situación, pero así también somos, lastimosamente, los más afectados y olvidados laboralmente”, remarca.

El cantautor asegura que vale la pena el sacrificio de ser artista, porque “vale la pena hacer lo que uno ama, lo que te hace feliz, mas allá de lo que piensen los demás o de la situación económica o social que eso te genere. Como toda profesión tiene sus pros y sus contras”, indica.

Añade que Paraguay está cerrado al mercado musical mundial y que para que nuestra música salga del país hay que producirla afuera.

“Es una de las cosas por las cuales yo y mi equipo trabajamos mucho para poder generar en nuestro país una obra de nivel internacional, porque acá no falta nada, hay talento, hay dinero, hay conocimiento, solo falta que las entidades que administran las obras hagan un poco mejor su trabajo para promocionar a los artistas paraguayos afuera del mundo”, apunta, al tiempo de resaltar que cuenta con “un gran equipo” y que el trabajo de su productor, César da Costa, “es impecable”.

Apoyo local. En este sentido, Pablo resalta la necesidad apoyar al artista nacional.

“Apoyemos al artista, compartiendo las canciones, pasemos en la radio la música made in Paraguay, para que cobremos regalías; compartan en las redes cuando un artista hace un show, busquemos la manera de que la música paraguaya vuelva a los escenarios más grandes del mundo”, expresa.

El cantautor reflexiona sobre la necesidad de valorar el trabajo y la tarea de los profesionales artistas. “Ser músico no es ser vago, yo estudié música en Argentina, en Paraguay y en España, y continúo estudiando para ser cada día mejor en mi profesión y poder transmitir eso a mis alumnos y amigos lo mejor que tengo. Sueño con cantar mis canciones en viña del mar, en Cosquín rock, en un Rock in Río o, por qué no, un estadio del Defensores lleno”, señala el artista.

El cantautor apunta a seguir creciendo en creatividad y proyección musical, además difundir sus composiciones.

“Mi proyecto a corto plazo es lanzar el segundo disco RAÍZ con el que estoy trabajando y que tiene canciones de estilos muy variados; de la raíz de mi casa, mi familia traigo mucha música variada. A mediano plazo quisiera salir a promocionar mi trabajo, para que se conozca en todo Paraguay, y a largo plazo que pueda recorrer el mundo cantando mis canciones y, por qué no, traer un Grammy para mi querido Paraguay”, concluye.