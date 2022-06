Buscan a los que contaminan Lago de la República en CDE

Aseguró que los que son sorprendidos no solo serán pasibles de sanciones por parte de la Comuna, sino también se dará intervención al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y al Ministerio Público.

Igualmente, se realizó una intervención a la altura del puente Pesoa, ubicado en la cabecera sur del Lago de la República, donde la Comuna instaló una barrera de protección sobre el arroyo Amambay, afluente del lago. Se pudo observar que desconocidos movieron de lugar la barrera para instalar un tubo, aparentemente de agua, sin autorización municipal. Otras dos barreras más se colocaron a la altura del Área 8 y cruzando la ruta PY07, ex supercarretera Itaipú. “La segunda fase fue construir barreras de protección para los residuos sólidos. Como ven acá tenemos una barrera, pero tocaron y colocaron un tubo metálico y veo que es de conducción de agua. Nadie nos consultó y eso queremos evitar porque ya se está formando un obstáculo en el cauce del arroyo. Esto tiene que hacerse con trabajo topográfico, porque el día de mañana si se junta mucho residuo acá se va a inundar”, indicó.

TAPONADO. Mencionó que aguas arriba las nacientes fueron cerradas con ropas usadas y la Comuna, con apoyo de la Gobernación, realizó el trabajo de limpieza. “Trajeron sus maquinarias y quitamos toda esa cantidad de basura, zapato, cuero, ropas usadas, cubiertas, que taponaron la naciente que se hizo con la intención de ampliar territorio. Allí se recuperó la naciente”. Refirió que colocaron barreras aguas abajo para saber qué cantidad de basura se acumula cerca del lago. “Como se puede ver, cada tanto estamos quitando residuos sólidos, ya que no tenemos aún una buena concienciación de la gente, el arroyo no es un vertedero, no es un basurero”.

El ingeniero aseguró que se van cumpliendo varias facetas en el proceso de recuperación de la calidad de agua de estas fuentes. La primera fase fue la del análisis clínico, que detectó presencia de metales pesados. Su dependencia, Saneamiento, dijo pertenece a un equipo general, donde toda la división y todas las direcciones están trabajando en la recuperación de los arroyos. “El plan de trabajo de la dirección y de la Municipalidad es recuperar los arroyos en el distrito de Ciudad del Este. Este trabajo que estamos haciendo corresponde a la segunda fase, que es quitar todos los residuos sólidos del arroyo”. Esta recuperación de los cauces hídricos de la ciudad implica varias facetas. La primera fue de gabinete, con la toma de imagen satelital, fotografía aérea y la realización del trabajo topográfico para delimitar las cuencas hidrográficas de los arroyos.