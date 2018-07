Buscan incluir a jóvenes en primeros lugares de listas electivas por ley

“Actualmente, soy uno de los más jóvenes senadores de la Nación y esta banca es para representar a los jóvenes de todo el país sin ninguna distinción, es por ello que estamos trabajando en un proyecto de ley para que más jóvenes puedan ocupar espacios de representación y decisión", explicó además.

El parlamentario mencionó que la intención es que en el caso de los Diputados, por ejemplo, esté incluido un joven menor de 30 años, y en el Senado, un joven menor de 38 años.

“Vamos a ir definiendo los detalles para cada cargo electivo. También en la agenda de Hagamos, en el marco de la reforma constitucional que vamos a impulsar, tenemos previsto plantear disminuir a 30 años, como edad mínima para ser senador”, explicó.

Kemper comentó además que es necesaria una legislación que provea más protagonismo a la mujer en los espacios de representación, al igual que los jóvenes.

“Vivimos bajo una eterna contradicción en materia de representación política y esto no va a cambiar si no hacemos algo al respecto. El 60% de la población paraguaya es joven, es decir, los jóvenes son mayoría, pero no están representados como corresponde en cargos electivos”, sostuvo.

Argumentó que esto se debe a que no existe "ni oportunidad ni fuerza frente a claques y clanes políticos” que están arraigados en todos los partidos políticos. "Tenemos que crear una herramienta para superar esto y es una ley”, insistió.