“Buscan confundir con datos falsos”

Apuntó que fue ella misma la que pidió al presidente Mario Abdo Benítez realizar una auditoría. Afirmó que sigue teniendo el pleno respaldo del jefe de Estado a su gestión. “Todo lo que están diciendo desde ciertos sectores es falso. Buscan engañar y confundir a la ciudadanía”, enfatizó.

Indicó que la venta a Monte Alegre está documentada legalmente porque hay contrato firmado y es cliente de Petropar como otros y de ninguna manera pudo haber guardado el combustible. “Cuando uno va a subir el precio no es que cierra el portón y deja de vender. La empresa gana plata con la venta a las distribuidoras y tampoco lo hace a pérdida”, sentenció.

Confesó que debido a esto, algunas distribuidoras ya no le quieren comprar porque dicen que “Petropar es un problema”. Sobre el punto, recordó que sí estuvo mal de parte de su antecesor Eddie Jara Rojas haber vendido a Monte Alegre a precio viejo más barato, cuando debió hacerlo con el nuevo aumento el pasado 10 de enero. “Vender a precio viejo sí está mal”, dijo.

Sobre el depósito en los bancos, refirió que ella solo le dio el visto bueno a un memorándum remitido por el entonces gerente general William Wilka y el financiero, Luis Gómez. “Las transferencias en sí no lo autorice porque no tenía todavía firma en el banco”, remarcó. Añadió que Petropar desde el 2016 viene depositando en bancos privados y no solo en el BNF. Ahora el 100% será llevado al banco estatal, agregó.