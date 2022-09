Burt dice que cambiará el modelo de hacer política

Burt dijo que su gobierno cambiará el modelo político y económico que hoy impera en el Paraguay. “En Paraguay hay un millón ochocientos mil familias. Voy a capacitarles para ganar dinero. Vamos a cambiar ese modelo que no sirve, no hay empleo, la salud es deficiente y somos últimos en educación” señaló Burt, durante la reunión con dirigentes en el distrito de San Pedro del Paraná.

El liberal, ex intendente de Asunción, dijo que desde hace años administra programas que colaboran con las familias a salir adelante.

“Desde el gobierno vamos a prepararles a las familias a salir adelante. Capacitación, educación para que sean libres e independientes”, manifestó.

Por otro lado, afirmó que este Gobierno no tuvo empacho en robar en pandemia, donde muchos compatriotas fallecieron por falta de medicamentos. “Robaron en pandemia, no enseñan a la gente a salir adelante. No educan, mantienen a la gente analfabeta para seguir con este modelo que empobrece”, refirió.

Por último, se comprometió con la dirigencia de Itapúa con un gobierno honesto, transparente, decente y que cambiará el modelo que impera hoy.

El discurso de Burt se dio en el marco de una extensa gira departamental, acompañado del precandidato a senador Eduardo Nakayama y del diputado de Itapúa, Fernando Oreggioni.