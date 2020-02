Brunetti insiste en que no violó ninguna ley y alega que intervención fue ilegal

“Con mucha sorpresa recibí las imágenes en las cuales una fiscal electoral intervenía ilegalmente en propiedad privada algunos carteles por supuesta infracción”, escribió el precandidato asunceno.

Apuntó que sus asesores jurídicos le confirman que no está infringiendo ninguna ley, “pues estos carteles no son propaganda electoral”.

“Tengo conocimiento que el análisis jurídico de la Municipalidad de Asunción, coincide en que nuestros carteles no son propaganda electoral”, sostiene, pero sin embargo, en la comitiva que procedió a eliminar su publicidad, se encontraba el asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Jorge Rivas con los fiscalizadores.

“Sé que al Juzgado Electoral es al que corresponde tomar una decisión y hasta el momento no la he hecho, pues todavía estamos dentro del plazo que me otorga el derecho a la legítima defensa”, también argumenta el precandidato.

No obstante la fiscala Myriam González, precisó que el Juzgado ya había oficiado a la Municipalidad de Asunción.

También la municipalidad cuenta con una ordenanza vigente157/18 que establece al igual que el Código Electoral, que la publicidad electoral puede realizarse 30 días antes de las elecciones internas, no antes. Por lo tanto, los funcionarios están habilitados a quitar todo lo que configure como propaganda electoral extemporánea.

Brunetti , dijo que acatará lo que disponga el Juzgado Electoral sin protestar, “como actor que viene a la política para renovar e intentar aportar su grano de arena, para construir la ciudad que nos merecemos”.

“Pero también pido respeto a mis derechos y debo exigir un tratamiento semejante al que le dan a otros precandidatos”, manifestó.

Brunetti es respaldado por los Samaniego y el vicepresidente Hugo Velázquez.