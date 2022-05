Debutan juntos en una alfombra roja

Kim Kardashian y Pete Davidson protagonizaron uno de los momentos más esperados desde que comenzaron su relación: posaron juntos en una alfombra roja. Si bien hace unas semanas estuvieron juntos en el estreno de , decidieron no fotografiarse juntos de manera oficial.

Sin embargo, tal parece que estaban esperando una ocasión especial, y ese momento por fin llegó, en el fin de semana debutaron en Wa-shington DC, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Kardashian, de 41 años, usó un vestido plateado brillante sin mangas con un escote alto, mientras que Davidson, de 28, usó un clásico traje negro con una camisa blanca. El cómico, que abordó su enemistad con Kanye West durante su actuación de stand-up la noche anterior, llevaba gafas de sol mientras posaba con su novia.

La cena es una celebración de la libertad de expresión, así como una recaudación de fondos para programas de periodismo, donde también estaban Joe Biden y la primera dama, Jill Biden. La pareja asistió como invitados de Disney/ABC, según The Washington Post. Si bien puede parecer un lugar extraño para que Davidson y Kardashian hagan su debut en la alfombra roja, esta no fue su primera aparición en el Capitolio.

La pareja tuvo una cita el domingo 24 de abril, donde Davidson honró a Jon Stewart.