Intenta nuevo juicio contra diario inglés

Los abogados de Johnny Depp intentarán convencer a la Justicia inglesa de que les permita recurrir tras haber perdido en noviembre un mediático juicio por difamación contra el diario británico The Sun. El actor, de 57 años, que expuso sus excesos con las drogas y su extravagante estilo de vida al escrutinio público en un juicio de alto riesgo en Londres, ya intentó recurrir sin éxito, tras lo cual se dirigió directamente al Tribunal de Apelaciones británico. Pero el juez precisó en febrero que para obtener el derecho a un segundo juicio sus abogados deberán aportar nuevas pruebas, lo que se dispusieron a hacer desde ayer y hasta fin de mes a riesgo de agregar más detalles sórdidos sobre la caótica relación entre Depp y su exesposa la actriz Amber Heard. El actor buscaba limpiar su reputación, pero acabó obligado a renunciar a su papel del malvado Gellert Grindelwad en la próxima película de la serie de Animales Fantásticos, que interpretará ahora el danés Mads Mikkelsen, a raíz de la sentencia.



La dramática confesión de Demi Lovato

La cantante estadounidense Demi Lovato dijo que fue violada durante su adolescencia, en una época en que era actriz de Disney Channel, en un revelador documental que abrió este martes el festival online de South By Southwest. , una serie original de YouTube, se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en 2018 y que le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial, así como en su batalla con la adicción. Los cuatro episodios, presentados como filme de apertura del festival SXSW, también contienen nuevos detalles de asaltos sexuales sufridos por Lovato, incluido uno en la noche en que sufrió la sobredosis. Demi, ahora de 28 años, no menciona a su atacante, pero dice que la violación ocurrió cuando “era parte del elenco de Disney” y que tuvo que “seguir viendo a esta persona” después del ataque. Afirma que reportó al atacante, pero que “nunca se metió en problemas por ello, y aquel nunca fue retirado de la película”.