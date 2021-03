Planea retirarse de la música

Selena Gómez lanzará su nuevo disco en español, , del cual ya se lanzaron dos sencillos y . A pesar de tener éxito con su carrera musical, la intérprete planifica retirarse de este ámbito para apostar por nuevos rumbos y desafíos. “Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio”, confesó la popular artista a la revista Vogue. En reiteradas oportunidades, admitió haberse cuestionado seguir adelante o no: “He tenido momentos en los que he estado (preguntándome) cómo ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’”. Explicó que sintió con fuerzas esas ganas de dejar de lado su faceta de cantante al presentar , de su disco , que desde su percepción era uno de sus mejores, incluso llegó a la primera posición en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Sin embargo, “allí sintió que lo que hacía no era suficiente para su público”, dijo.