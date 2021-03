Cobrarán una millonaria suma

La entrevista que los duques de Sussex concedieron a la presentadora Oprah Winfrey está rodeada de expectación, por lo que puedan decir, y por el dinero que hayan podido cobrar. Según una información de The Wall Street Journal, Meghan Markle y el príncipe Enrique se podrían haber embolsado una gran cantidad por su intervención.

Según publica el prestigioso medio, las dos horas de entrevista habrían costado entre 7 y 9 millones de dólares. Para hacernos una idea del valor, y la previsión de las grandes audiencias que tendría la emisión de la entrevista, se calcula que un spot publicitario durante la misma podría tener un coste de 325.000 dólares. En un pequeño avance de la charla, se pueden escuchar graves acusaciones de Meghan contra la Casa Real británica.

La esperada entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a la prestigiosa presentadora ya fue grabada, pero podrá verse en directo esta noche, desde las 20:00 (hora de Nueva York).



Adele y Simon, oficialmente divorciados

Tras representarse a sí mismos en un largo caso de divorcio que se prolongó durante dos años, la revista Us Weekly asegura que la pareja conformada por Adele y Simon Konecki ya está separada oficialmente. Los ex esposos se repartieron una fortuna de 140 millones de libras (162 millones de euros) durante el proceso.

Ambos anunciaban que iban a tomar caminos separados en abril de 2019 y un año después la solicitud de Adele para mantener los detalles de su divorcio en privado fue concedida por un tribunal de Los Ángeles.

El diario The Sun publicó recientemente que, a pesar de que la ruptura fue originalmente amistosa y que no habían formado un acuerdo prenupcial, se vieron obligados a recurrir a la mediación para acordar ciertos términos de su acuerdo. Se cree que la mayoría de las disputas se debieron a la división de la importante fortuna de la intérprete de , después de que acordaran la custodia compartida de su hijo Ángelo, de ocho años.