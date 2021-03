Fundación de Marc Anthony dona kits





El movimiento local Yonomequito culminó la entrega de 1.500 kits de protección contra el Covid-19 en tres municipios de Puerto Rico junto a la Fundación Somos Una Voz, del cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony. Para ello, Somos Una Voz hizo una donación de 20.000 dólares a Yonomequito para la compra de 3.500 kits de equipo de protección, los cuales fueron distribuidos en comunidades de recursos limitados de los municipios de Carolina, Coamo y Barceloneta. Los kits incluyeron mascarillas, desinfectante de manos y guantes, detalló Carlos López Lay, fundador de Yonomequito, en un comunicado de prensa. “Las alianzas logran un mejor país, de eso estamos muy claros en Yonomequito. Creemos que la solidaridad humana y la empatía es vital para superar toda crisis, sobre todo de salud como la que estamos experimentando. Agradecemos a la fundación del amigo Marc Anthony por confiar en nosotros”, indicó López Lay.



Enamorada del regional mexicano

El género regional mexicano es para la cantante chilena Mon Laferte un mundo nuevo en el que acepta estar lejos de ser “una experta”, pero con la nueva versión de “Se me va a quemar el corazón”, junto a la Arrolladora Banda El Limón, profundizó en el amor que le profesa.

“Ahora estoy enamorada del regional mexicano. (...) Me da vergüenza decir esto, pero no la conozco tanto. (...) Esto es una colaboración, no soy experta, pero lo que sí sé es que no hay banda de mujeres o por lo menos soy ignorante y no la conozco”, detalló.

Laferte y La Arrolladora Banda El Limón, de René Camacho, lanzaron esta semana una segunda versión de , canción cuyo vídeo anterior estaba protagonizado por la cantante y el actor mexicano Tenoch Huerta.

Ahora, el tema adquirió una potencia diferente “para poner en la noche a todo volumen y echarte tu mezcalito o tequilita”, algo que aporta la instrumentación de la banda norteña.