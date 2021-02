Paris Hilton se compromete

Paris Hilton, la heredera del imperio hotelero que lleva su apellido, dejó de lado sus años de excesos y de fiestas de niña rica para dar paso a una renovada mujer que celebra 40 años convertida en una adulta asentada y con las ideas claras. Ahora quiere formar una familia, y por ello inició con un tratamiento de fertilización in vitro. También se posicionó como una férrea defensora de los jóvenes que fueron víctimas de abuso, una causa a la que se unió después de desvelar en el documental sobre su vida, que sufrió maltrato físico y psicológico durante los once meses que estuvo en un internado. Pero este nuevo activismo y su cumpleaños no es el único motivo de celebración para la socialité, que anunció su compromiso con su pareja, Carter Reum, con quien sale desde hace poco más de un año. “Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes. Lo sientes. Dije que sí para siempre. No hay nadie con quien prefiera pasar el resto de mi vida”, escribió Hilton en Instagram junto a un video de imágenes sobre la pedida de mano.



Habló sobre sus excesos en un documental

YouTube publicó el tráiler de , un documental sobre la sobredosis de drogas casi fatal de la cantante en 2018 y los efectos que tuvo en su vida. El clip da un primer vistazo a los desafíos que enfrentó la estrella de la música de 28 años luego de ser hospitalizada en Los Ángeles, tras un noche de excesos. También revela que en el hospital tuvo tres derrames cerebrales y un infarto.

“Crucé una línea que nunca había cruzado. Quiero dejar las cosas claras sobre lo que sucedió”, afirma Lovato cuando recuerda ese instante en el que casi pierde la vida cuando tenía 25 años tras una sobredosis de heroína. La cantante lleva a sus fanáticos a su etapa más oscura, pero también se centra en las formas en que cambió tras ese terrible episodio.