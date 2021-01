Estrategia para evitar juicio mediático

Un tribunal británico comenzó a examinar la demanda presentada por Meghan Markle contra el diario Daily Mail, al que denuncia por invasión de su privacidad, pero contra el cual quiere evitar un mediático juicio. Markle, de 39 años, acusó a la empresa editora Associated Newspapers –que publica el Daily Mail, el Mail Online y Mail on Sunday– de vulnerar sus derechos al publicar extractos de una carta manuscrita enviada a su padre, Thomas Markle, en 2018. En un primer momento se había programado el juicio para enero de 2021, pero alegando una “razón confidencial” los abogados de la duquesa pidieron un aplazamiento hasta el otoño boreal. El abogado de Markle, Justin Rushbrooke, declaró al comienzo de una audiencia de dos días en el Tribunal Superior de Londres, que el juez Mark Warby debería emitir un “juicio sumario” que permitiría que el caso se resuelva sin juicio. Esta situación sería positiva para la ex actriz, ya que quiere evitar que se mediatice la disputa.



Padres por segunda vez

Justin Timberlake, de 39 años, confirmó que junto a su esposa Jessica Biel se convirtieron en padres de su segundo hijo, Phineas. Durante una aparición virtual en el programa de Ellen DeGeneres, el artista compartió la noticia con sus fans.

“Es increíble y tan lindo. Nadie duerme”, bromeó. La pareja, que se casó en 2012, había dado la bienvenida a su primer hijo, Silas, en abril de 2015. Ellen DeGeneres fue una de las pocas personas “fuera de la familia inmediata” del matrimonio de Hollywood que sabía sobre el embarazo de Biel. “Creo que estábamos en FaceTime y dijiste: ‘Oye, ¿quieres saber un secreto?’ y luego Jessica entró y pusiste su mano sobre su estómago”, contó la presentadora ante las cámaras. Biel, de 38 años, y su esposo se convirtieron en padres de Phineas en mayo. La pareja había logrado mantener el embarazo en un secreto total mientras se refugiaban en su casa de Montana en medio de la pandemia de coronavirus.