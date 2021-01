Falleció el hijo de Stephanie Seymour

Harry Brant, hijo del multimillonario Peter Brant y la supermodelo Stephanie Seymour, murió a los 24 años por una sobredosis de drogas. El modelo fue encontrado sin vida el domingo, pocos días antes de que ingresara en rehabilitación, dijeron sus padres. “Es con enorme pesar que compartimos la noticia de que nuestro amado hijo, Harry Brant, perdió la batalla contra su adicción y murió debido a una sobredosis accidental de medicamentos recetados“, se lee en el comunicado de la familia del joven. “Nuestros corazones están destrozados. Harry quería superar su adicción y estaba a solo unos días de volver a ingresar a rehabilitación”.

Ícono del género fluido, Harry Brant junto a su hermano mayor, Peter Jr., formaron una de las parejas más transgresoras de Nueva York. Descritos con frecuencia como la versión masculina de las hermanas Paris y Nicky Hilton era habitual verlos en las fiestas más populares de Nueva York y en primera fila de los principales desfiles de moda.



Ben Affleck y Ana de Armas, separados

Ben Affleck y Ana de Armas se separan. La pareja de la pandemia no resistió el envite del nuevo año y pusieron fin a su relación. Según fuentes oficiales de la pareja, “ambos están en distintos momentos de sus vidas. Es una ruptura de mutuo acuerdo y completamente amistosa”, confirmó la publicista de Affleck a la revista People. De Armas acaba de mudarse a Nueva York, mientras Ben continúa en Los Ángeles, donde comparte la custodia de sus hijos con su ex mujer Jennifer Garner.

Los actores se separaron después de conocerse en Nueva Orleans a principios de 2020 en el rodaje de su próximo thriller . “Ana tomó la decisión y Ben ya no está saliendo con ella. Ella rompió porque su relación era complicada. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven en esta ciudad”. Con tres proyectos en su futuro, el actor está completamente dedicado a su bienestar personal y no puede trasladar su residencia a otro lugar.