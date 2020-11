Pese a críticas a su hija, apoyó a Trump

Donald Trump criticó a Gaga mientras hacía campaña a favor de su oponente Joe Biden. “Ahora tiene a Lady Gaga“, dijo Trump.

“Lady Gaga no es tan buena. Podría contar muchas historias sobre ella”.



Nuevamente con cuadro de depresión

El artista de música urbana J Balvin está pasando por un momento complejo. Después de protagonizar uno de los conciertos más innovadores de los últimos años con el videojuego Fortnite, en la noche del 31 de octubre, el colombiano desapareció de las redes sociales. El cantante que cuenta con más de 44 millones de seguidores en Instagram confesó que cayó de nuevo en depresión.

“Si han visto que he estado pendiente de las redes es porque, como todo ser humano, he tenido mis pruebas”, dijo Balvin.

En el video, relató que volvió la ansiedad y un poco la depresión a su vida. “No me gusta actuar, ni estar fingiendo la felicidad o que todo está perfecto. Soy un ser humano también frágil y vulnerable, quizás más que algunos de ustedes”, añadió.

En junio de este año, debido a la cuarentena por coronavirus, Balvin expuso que había encontrado una herramienta que literalmente lo ayudó “a salir del hueco emocional” en el que estaba.