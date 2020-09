H&M rompe con un proveedor chino

El gigante sueco de la moda H&M anunció que rompía toda relación con un productor de hilo chino debido a acusaciones de “trabajo forzado” que involucran a la minoría uigur de la provincia china de Xinjiang. La compañía precisó que no trabajaría con ningún fabricante de ropa de la región y que ya no obtendrían algodón proveniente de Xinjiang (noroeste), que es la zona más grande de producción de algodón en China. Un informe del grupo de reflexión Australian Strategic Police Institute (ASPI), publicado en marzo, señalaba a H&M como uno de los beneficiarios del programa de trabajo forzado a través de su relación con el fabricante de hilo teñido Huafu, que posee una fábrica en la provincia de Anhui (este de China).

H&M aseguró que no tenía ninguna relación con esta planta de Anhui, ni con las operaciones de Huafu en Xinjiang. Pero el grupo sueco reconoció sin embargo que tenía una “relación comercial indirecta con una planta” situada en Shangyu.



Amazon lanza tiendas de lujo en línea

Amazon presentó sus propias tiendas de lujo en línea, donde los diseñadores pueden presentar sus creaciones directamente a los fanáticos de la moda desde todos los ángulos.

En una primera etapa, solo los suscriptores del servicio Prime del grupo en Estados Unidos podrán acceder a ellas mediante una invitación.

La marca Óscar de la Renta es la primera en presentar allí sus colecciones 2020. Otras le seguirán en las próximas semanas, dijo el grupo en un comunicado. No es la primera vez que el gigante del comercio electrónico intenta incursionar en el mundo del lujo, pero en esta oportunidad busca crear una nueva experiencia, con casas de moda de alta costura y tecnologías que permitan a los consumidores ver los diseños desde todos los puntos de vista, en 360 grados.

Las marcas podrán gestionar su propio inventario, su selección y los precios.

Las creaciones podrán ser devueltas al remitente, pero solo con el embalaje intacto y la etiqueta.