Becky G habla de su generación

De niña en el barrio angelino de Inglewood soñaba con ser una cantante de éxito, pero quizá Becky G nunca pensó que un día sería profesora de otros aspirantes a estrellas de la música, algo que hará hoy con los Latin Grammy en un programa educativo que habla de las luces y también de las sombras del espectáculo. “En esta generación es muy fácil sentirte afectado por toda la presión. De, ‘ay, te tienes que ver como ella’, ‘tienes que hablar como ella’, ‘tienes que vestirte como ella’”, explicó en una entrevista con Efe. “Es mucho, es mucho. Pero saber que yo soy quien soy, y que me siento empoderada con eso, me ha ayudado bastante en mi carrera”, añadió. Becky G participó ayer a las 12.00 hora local de Los Ángeles en una edición virtual de Latin Grammy en las Escuelas, donde dará consejos y contará sus experiencias a estudiantes de música de todo el mundo. Esta entrega especial del programa educativo se siguió a través de YouTube. EFE



Desahoga sus fallas y triunfos

Nicky Jam lanzó esta semana su nuevo sencillo y video musical, , en el que colabora la cantante mexicana Carla Morrison, y en el que el artista desahoga sus fallas y triunfos a través de su vida y carrera. En dicho tema, el veterano artista urbano expone algunas de las situaciones que vivió cuando joven y ya como parte de la industria musical, al convertirse en adicto al medicamento controlado Percocet, al punto de tomarse hasta 30 pastillas diarias.

Sus problemas lo llevaron a mudarse de Puerto Rico a Medellín, en Colombia, donde enfrentó una depresión y siguió trabajando en el reguetón en actuaciones en pequeños escenarios hasta posicionarse, de nuevo, entre los más cotizados del género urbano. “Colombia a mi me hizo renacer”, confesó. EFE