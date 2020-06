Chef cree que todo volverá a normalidad

En el debate actual sobre si el mundo pos-Covid será diferente al de antes, el chef Andoni Aduriz, del restaurante vasco Mugaritz, descree en grandes cambios y confía en que los españoles apoyarán su gastronomía para atravesar la crisis. Aduriz conversó por teléfono con la AFP de cara a la reapertura el 31 de julio de su establecimiento en Rentería, con 2 estrellas Michelin y en el puesto número 7 mundial de la influyente lista británica 50 Best. “Soy optimista, nos comimos tres meses de una situación absolutamente inédita. Aunque vengan cosas peores, ya pasamos parte del proceso. Pero la situación por ejemplo del Mugaritz es comprometida. El hecho de que (el domingo) abrieran las fronteras en España no me impacta, porque la red de las conexiones aéreas de alcance medio no se ha montado. Y el tráfico intercontinental ya veremos. Abrimos la puerta de este lado, pero mis clientes norteamericanos están peor que nosotros”, dijo.