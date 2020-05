Se declara culpable

La actriz Lori Loughlin (55) se prepara para ir a prisión tras declararse culpable de pagar sobornos para que sus dos hijas fueran admitidas a la prestigiosa Universidad del Sur de California. Loughlin y su marido, el diseñador Mossimo Giannulli, cambiaron sus declaraciones de inocencia por la de “culpable” en una audiencia virtual a través de Zoom, con un juez federal de Massachusetts, aceptando un acuerdo con los fiscales que podría aliviar sus sentencias. Los dos fueron acusados de pagar medio millón de dólares para asegurarse de que sus dos hijas entrarían a la USC como integrantes de su equipo de remo, un deporte que las jóvenes nunca practicaron. Si el juez federal acepta sus declaraciones de culpabilidad, los fiscales retirarán algunos de los cargos en su contra y recomendarán una sentencia de dos meses de cárcel para Loughlin y cinco para Giannulli. El acuerdo implica también que Loughlin pague una multa de 150.000 dólares y haga 100 horas de trabajo comunitario.



Naomi Campbell festeja 50 años

La “diosa de ébano”, Naomi Campbell, festeja medio siglo de vida y se muestra dispuesta a romper con otro prejuicio del mundo de la moda: El de la edad.

Nacida en 1970 al sur de Londres, Campbell pasó la mayor parte de su infancia acompañada por sus tías y abuelas, quienes la criaron mientras que su madre, una bailarina jamaicana, hacía giras por Europa. A los ocho años apareció en un vídeo de Bob Marley, a los 10 ya estudiaba danza en la Academia de Artes Escénicas de Londres y a los 15 despegó su carrera en la moda.

“Nunca me gustó la palabra ‘retirada’ y no tengo intención de usarla”, declaró recientemente. Tras romper con el racismo en el mundo de la moda, parece dispuesta a terminar definitivamente con el techo de la edad impuesto por los fashionistas en este rubro. Dueña de una belleza y un andar único, esta británica fue descubierta por la agente Beth Bold, quien al verla caminando por las calles londinenses no dudó en convocarla.