Triste confesión

Thalía abrió su corazón para relatar la ansiedad y estrés que sintió por mantener todo sin gérmenes ante el crecimiento exponencial de la crisis sanitaria en todo el mundo, y que en gran medida sus sentimientos son provocados por el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que padece desde que su padre murió cuando ella tan solo era una niña. En el tercer capítulo de la serie transmitida por Facebook Watch, Latin Music Queens, Thalía recordó que su trastorno comenzó en su infancia y fue provocado por el trauma que le generó la muerte de su padre. “Estaba enfermo, cada vez más enfermo”, comentó la artista al hablar de la agonía que sintió su papá durante sus últimos días de vida. “La última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas, y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía”, contó Thalía. La cantante destacó que este triste momento cambió su vida radicalmente y fue el que desató el TOC.