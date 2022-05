Brasil no acepta anticipar revisión del Anexo C y pide definir la tarifa

El flamante ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, quien asumió esta semana como nuevo jefe de la diplomacia paraguaya, afirmó en su juramento que tiene instrucciones precisas respecto a la Itaipú Binacional (IB) y la revisión del Anexo C. El secretario de Estado detalló que ya se enviaron tres notas a Brasil para adelantar las conversaciones, sin respuesta favorable. Al mismo tiempo, instancias técnicas de la Cancillería aclararon que Brasil no aceptó el adelantamiento de las negociaciones porque pretende definir primero la tarifa 2022 de la IB y luego conversar sobre el Anexo C.