El comisario agregó que, pese a que aún falta que los restos sean identificados como los del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, así como la identificación de otros posibles autores y sus motivaciones, el caso está parcialmente resuelto.

"Avanzamos con el hallazgo de los restos. Ahora iniciamos una nueva etapa que es la identificación de esos restos humanos, que serán enviados el jueves al Instituto Nacional de Criminalista de la Policía Federal (en Brasilia) para las pericias", explicó.

"Si los análisis comprueban que son de los desaparecidos, informaremos en primer lugar a las familias. Y si se comprueba que (los detenidos) practicaron ese crimen bárbaro, trabajaremos para presentar pruebas seguras que permitan que sean condenados. Hubo un crimen y ahora vamos a identificar a todos los autores, las circunstancias y la motivación", agregó.

Lea más: "Los sospechosos presos confiesan el asesinato de los desaparecidos en la Amazonía"

El también comisario de la Policía Federal Guilherme Torres, responsable por la investigación, añadió que, pese a que el objetivo de todos los que trabajaban en el caso era encontrar a ambos con vida, "infelizmente tenemos que dar esta triste noticia".

"El resultado aún es parcial ya que no descartamos hipótesis de que otras personas estén involucradas y a que aún trabajaremos para recolectar pruebas que demuestren la autoría. Pero dimos un gran paso en la solución de este crimen brutal que conmocionó a todo el mundo", dijo Torres.

Phillips, colaborador del diario The Guardian, y Araújo desaparecieron el 5 de junio pasado cuando navegaban en un río en el Vale do Javari, una región selvática próxima a las fronteras de Brasil con Perú y Colombia, a donde habían viajado para recoger material para el libro en que el periodista trabajaba sobre las amenazas que sufren los indios en la región.

Las dos personas detenidas hasta ahora, uno de los cuales ya considerado reo confeso, son dos hermanos pescadores en la región a los que Araújo ya había recriminado por practicar la pesca ilegal, ya que lo hacían en áreas prohibidas por ser de reservas indígenas.

Los supuestos autores del homicidio fueron identificados como los hermanos Amarildo da Costa Oliveira, conocido como Pelado, y Oseney da Costa de Oliveira, conocido como Dos Santos. El primero fue arrestado la semana pasada y el segundo este martes.

"Anoche conseguimos que el primer detenido confesara voluntariamente la práctica criminal. Él narró detalles y señaló los lugares en que enterró los cuerpos y en que hundió la embarcación de los desaparecidos", relató Fontes.

Nota relacionada: "Hallaron "vísceras humanas" en búsqueda de los dos desaparecidos en Amazonía, según Bolsonaro"

El comisario agregó que, guiados por el reo confeso, equipos de la Policía Federal fueron este miércoles hasta el lugar señalado, que está ubicado en una zona inundada de difícil acceso y selva tupida a unos 3 kilómetros del río en que se produjo el crimen.

Agregó que en el lugar señalado por Amarildo da Costa Oliveira fueron hallados los restos humanos que se supone pertenecen a los desaparecidos y que en otro lugar también señalado por el reo confeso será buscada el jueves la embarcación usada por ambos, que rellenó con bultos de tierra para que se hundiera.

"Las excavaciones confirmaron hallazgo de restos humanos. Fue un avance significativo", dijo el comisario.

Fontes afirmó que, pese a las pruebas ya existentes en su contra, el otro sospechoso continúa negando su participación en el crimen.

En la misma rueda de prensa los representantes de las otras fuerzas que participan en las búsquedas, incluyendo al general del Ejército Andrelucio Rocardo Couto, dijeron que tenían la esperanza de encontrar vivos a los dos desaparecidos, pero que, ante el "resultado lamentable", tan solo les restaba trasmitir su pesar a las familias de las víctimas.

Araújo, quien trabajaba desde hacía años en la región y la conocía a profundidad, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros y pescadores ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en el llamado Valle do Javari.

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como el Financial Times, New York Times y el Washington Post, entre otros, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre las amenazas que sufren las comunidades indígenas en el Valle do Javari.