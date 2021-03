Borba baraja enviar al exterior a un equipo para negociar vacunas

El interinato del Dr. Julio Borba, al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP), se propone conseguir a como dé lugar los medicamentos faltantes, la disposición de más camas y traer “lo antes posible” vacunas anti-Covid-19.

En cuanto a lo último, Borba contó que verán la factibilidad de enviar al exterior a un equipo técnico de la institución para hacer las negociaciones in situ. Ya instruyó –dijo– a la Dirección de Relaciones Internacionales del MSP a prepararse para viajar, sin destino cierto aún. “Mañana (por hoy) vamos a complementar con la gente de Relaciones Exteriores para ver cuáles son las opciones que tenemos para ir y negociar in situ, de ser necesario, si no tenemos respuestas en forma local”, señaló Borba respecto al encuentro que tendrán –junto a Cancillería– con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esa es una opción que están barajando. “Todo dependerá de los avances que nos diga Cancillería de lo que están haciendo porque el trabajo que hacen es encomiable y fundamental: todos los embajadores tienen indicaciones del señor presidente (Mario Abdo Benítez) y del ministro (Euclides Acevedo) de agotar todos los esfuerzos a fin de obtener lo antes posible las vacunas. Por eso, de ser necesario, tendremos que irnos”, remarcó. La cita hoy con los principales actores del Poder Ejecutivo y los de la OPS está pautada para las 08:00, según el ministro interino. Borba comentó que el objeto de la reunión es apurar la llegada de las 36.000 dosis que fueron anunciadas por Covax para el Paraguay, como parte del primer lote de las 300.000. “Esa es la idea de reunirme con los representantes de OPS: Le voy a tratar de apretar, hablando mal y pronto, para poder tener lo antes posible las 36.000 (dosis) o lo que sea necesario para poder cumplir con nuestro plan nacional de vacunación”, afirmó. En un principio, se esperaba que las vacunas vía Covax lleguen a mediados de mes, el 15 de marzo; pero, al parecer, no será sino por lo menos antes que culmine este mes. “No quiero dar fechas. Es más, vamos a anunciar cuando el vuelo esté sobrevolando Asunción, a fin de no generar extrema ansiedad. Estamos suficientemente ansiosos”, lanzó. “También articularemos con el sector privado, no nos cerramos para nada, si ellos pueden traer que traigan, sin ningún inconveniente. Pero necesitamos traer las vacunas, sea de dónde sea”, recalcó. SEDANTES El doctor Borba señaló que seguirán el eje que ya estaba establecido en la cartera sanitaria con el ex ministro Julio Mazzoleni. Entre las tres prioridades (ver infografía), destaca que “no falten medicamentos e insumos, disminuir gastos de bolsillo y que no falten en las terapias ni en las urgencias”. “Hay que aclarar que no es una cuestión que ahora nomás se está haciendo; esto se venía planificando, llamados preestablecidos, lo que hicimos fue empujar más esta situación”, apuntó. Trabajarán –dijo– con la industria farmacéutica en esta semana “para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente, en el sentido de ver qué es lo que nos pueden ir entregando ellos rápidamente”. “No estoy en condiciones de elegir, quiero comprar todo (...). En principio, se iban a comprar sedantes por 10 ml, que es lo que se encontró en stock, y se amplió después a 3 ml y 5 ml. Todo lo que haya en el mercado vamos a tratar de comprar”, insistió sobre la licitación de urgencia para cubrir la necesidad de estos fármacos.



PRESIÓN. Desde Salud “apretarán” a la OPS para apurar la llegada de dosis prometidas por Covax.



IN SITU. El ministro interino piensa encomendar a su gente las tratativas para traer inmunizantes.



CRISIS POLÍTICA EN PANDEMIA



Veremos la factibilidad de que si tenga que viajar mi gente a hacer las negociaciones tendrán que viajar, sea a donde sea: Tanganica, Siberia... Tenemos que ver la forma de traer lo antes posible.

Dr. Julio Borba,

ministro interino de Salud Pública.