Bolsonaro se cura de Covid-19 y sale a pasear en moto

Bolsonaro hizo el anuncio tras someterse a un nuevo test: "RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Buenos días a todos", escribió en sus redes sociales, junto a una foto suya sonriendo y sosteniendo una caja de hidroxicloroquina.

El gobernante de 65 años no precisó cuándo fue realizado el examen de PCR, que detecta el virus.

Tras el anuncio, Bolsonaro salió a pasear en motocicleta por Brasilia y visitó algunos locales comerciales, causando pequeñas aglomeraciones de personas que se acercaron a saludarlo.

"No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hubiese hecho el test, ni me hubiera enterado que me contagie del virus", dijo el presidente a simpatizantes, según videos reproducidos en los medios.

A su retorno a la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, el mandatario -usando mascarilla, pero sin conservar la distancia recomendada- aprovechó para tomarse fotos con una veintena de seguidores que lo felicitaron por su recuperación. AFP-EFE