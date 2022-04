Bolívar y José Meza van al Sudamericano

La competencia arranca mañana y en la primera fecha los duelos son: Colorado vs. Amazing y José Meza vs. Cementista; Real Celeste vs. Jave y Don Orione vs. Bolívar.

En la fecha 2, el martes 5: Colorado vs. Cementista y Amazing vs. José Meza; Real Celeste vs. Don Orione y Jave vs. Bolívar.

Fecha 3 – miércoles 6: Colorado vs. José Meza y Cementista vs. Amazing; Real Celeste vs. Bolívar y Don Orione vs. Jave.

Califican a las semifinales los dos mejores de cada grupo. Los ganadores disputarán la gran final y los perdedores por completar el podio. El último monarca de la Zona Sur es el Fomento de Barrio Obrero, campeón en Bolivia 2019.