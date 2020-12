Bohemia Urbana ofrece un concierto virtual esta noche

“Un grupo, banda, orquesta, o proyecto musical es como un avión. Aunque no tenga vuelos, se le hacen los mismos mantenimientos que cuando vuela. El único trabajo que tenemos los músicos es el de ensayar y probar sonido, un contrato es el premio al trabajo, un concierto es la celebración de dicho contrato”, menciona el vocalista Jaime Zacher en sus redes sociales.

El mismo comenta que la banda no dejó de ensayar a pesar de que no hay flujo de trabajo, y quienes los contrataron durante estos meses de encierro no pueden pagar lo mismo porque están limitados en cantidad de personas. “Por eso rompimos nuestras alcancías, nos pusimos las pilas y para este miércoles 30 de diciembre, lanzamos en todas nuestras redes este concierto para ofrecerte desde la comodidad de tu casa un concierto extenso de Bohemia Urbana”, comenta.

La banda de rock con raíces paraguayas nació en el 2003 de la mano de Zacher.

Repertorio. Durante la velada virtual se podrán escuchar temas como: Macumba y Paye, Neike Mita’i, Paraguayoite a Palos, Mambo Negro, Agua que no bebes, Confusiones, Alto al Fuego, Nowokitoki y Reacción tardía. También incluye So Tired, Un buen día, Hora Paraguaya, Sambaconheiro, Estrella del Bar, Todo va a estar mejor, Cachawitchena, Esencia Mortal, Futbolero, Ritual del Tereré, Ausente y otros éxitos.

La banda está conformada por Esteban Irrazábal (batería), Malule Medina (percusión), Starky Villagra (bajo), Andrés Salvioni (guitarra), Axel Carrillo (teclado), Néstor Barreto (trompeta), Wilson Coronel (saxo), Gustavo Pedersen (trombón), Jaime Zacher (voz principal). Como invitados especiales estarán Gustavo Sotelo y Ale Ortiz.