Bochorno en desfile homenaje a 246 años de Concepción

Minutos antes del desfile, la Policía demoró al cuidador del Monumento a la Madre, quien intentó sacar un cartel publicitario. “Acordamos que ningún cartel se iba a colocar en el lugar y por eso me agredieron y me llevan preso”, dijo Luis Walter Chamorro, liberado más tarde.

En pleno desfile, varias instituciones realizaron protestas con pancartas, posturas, vestimentas, y más.

Los ánimos se caldearon cuando los ciudadanos indignados se ubicaron frente al palco oficial y le gritaron “ladrón” al intendente Alejandro Urbieta. La Policía antidisturbios se acercó a ellos, pero causó la reacción de los ciudadanos y una mujer se desvaneció. Con esto se retiraron los cascos azules del lugar.

Luego uno de los escrachadores logró pasar la cerca policial acercándose al palco, y fue a derramarles agua al intendente, al gobernador Édgar López y a su esposa. “Ya no soporté que los corruptos estén sentados ahí tranquilamente sin recibir castigo, por eso fui a derramarle agua y eso no es delito, no me pueden apresar”, señaló Jhony Calonga, quien de inmediato fue demorado por la policía.

Los organizadores apresuraron la conclusión del desfile y quedaron fuera del programa cuatro grupos (Asociación de Automóviles Fusca, Familia Tuning, Asociación de Jinetes y Asociación de Ciclistas), que luego de igual forma desfilaron y robaron aplausos.