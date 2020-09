Bochini responde a Cecilio Domínguez

“Estoy mucho mejor que en Argentina. Creo que cualquier lado es mejor que estar en el momento que me tocó en Independiente. Dirigencialmente es lamentable estar ahí. Nunca tuve un trato con los dirigentes. Todos hablaban del fichaje más caro, pero no cumplían y faltaban a la palabra”, había declarado Domínguez.

“No debió declarar eso”, dijo el Bocha a Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM. “Tal vez él no la pasó bien ahí y entonces está diciendo esto, él no tiene que hablar del club, porque el club tiene mucha historia”, remarcó. “No rindió, no marcó la diferencia y más por la cifra que se pagó por él”. El Rojo había pagado USD 5 millones por Cecilio.