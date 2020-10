Bobadilla y Barreto toman el mando

Hegemonía. Los ex arqueros de la Selección son protagonistas del futuro futbolístico en APF.

Ayer se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico de las Selecciones Juveniles masculinas, encabezada por el DT Aldo Bobadilla con el cargo de coordinador general, teniendo a Diego Barreto como director deportivo. Coincidentemente ambos ex porteros de la Selección Nacional.

La bienvenida a los nuevos integrantes del CT (ver infografía) lo realizó el titular de la APF, Robert Harrison. Posterior a la presentación se realizó una conferencia de prensa. Bobadilla, quien remplaza en el cargo a Gustavo Morínigo, hoy en Libertad, compartió sus sensaciones respondió consulta realizada por los medios de prensa. “Muy feliz, afortunado de estar en el lugar que me tocó estar cuando era jugador y hoy tengo un gran desafío”. Añadió además que “es un día histórico para nosotros, que vivimos como jugadores de Selección y hoy dirigirla. El sueño de todo entrenador es estar en la Selección de su país. Queremos clasificar a los dos mundiales”, refiriéndose a los clasificatorios Sub 20, en Colombia, en febrero del próximo año para el Mundial de Indonesia y el de la Sub 17 a mediados del año para el Mundial de Perú. Por su parte, Diego Barreto agradeció la oportunidad y confirmó el cierre de su carrera como futbolista: “Solamente resta dar lo mejor de mí en esta etapa. Queda trabajar, dar todo y estar en todos los detalles para que los chicos lleguen de la mejor forma”.



“APF no forma parte del expediente”

Robert Harrison, titular de APF, no pudo evadir la consulta en torno al caso Marco Trovato. “La APF no forma parte del expediente ni tampoco puede intervenir en este caso”, expuso. Y añadió que “el caso es una investigación que se lleva adelante por intermedio de la FIFA, que de forma única, exclusiva y excluyente ha tomado la disposición (la sanción)”, expresó de manera incómoda el presidente.