Bloqueo en Encarnación agrava la escasez de cemento en el mercado

Los afectados (la cadena de comercialización del cemento) urgen una seria intervención del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo para permitir la circulación, porque ya afecta de manera masiva el transporte de este producto, que es vital para las obras.

La denuncia puntual fue hecha ayer por Gerard Koops, presidente de la firma importadora de cemento uruguayo Artigas. El referente lamentó que hace dos semanas vienen sufriendo tanto por el ingreso con cargas, como también por la salida de camiones que van a traer la materia prima del Uruguay.

“Aquí ya debería intervenir el Ministerio Público para garantizar la libre circulación en la ruta internacional. Está bien que quieran volver a trabajar, pero los manifestantes no tienen derecho a bloquear por eso el tránsito de personas ni de vehículos”, cuestionó.

En la víspera, trabajadores fronterizos volvieron a bloquear el acceso a la sede de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Encarnación. Los manifestantes aseguran que la medida es por tiempo indefinido, e incluso anunciaron el cierre de los accesos a la capital de Itapúa a partir de la próxima semana.

En ese sentido, Koops añadió que si para el próximo lunes no se soluciona el problema contabilizarán 150 camiones con carga de cemento que no pudieron entrar y otros 150 que no lograron salir para ir a buscar el producto. “Son casi seis mil toneladas que no están ingresando normalmente para ayudar a las empresas constructoras y depósitos de materiales”, recalcó.

Alertó además que esta situación está afectando a la importadora al punto de que ya se está quedando sin stock de cemento para proveer a obras públicas importantes que se están realizando en este momento. Koops afirmó que todo esto también contribuye a la escasez y la especulación que ha llevado el costo del cemento hasta a cien mil guaraníes la bolsa, según publican los medios.

“Hay 4 kilómetros de camiones. No es solo cemento varado, sino también cargas de otros productos de importación y exportación”, alertó.