Bloquean ruta y piden solución al MOPC por rutas en el Chaco

El martes comenzó la protesta con cierre de portones de acceso. Una nota fue remitida al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, donde consta el pedido de la Asociación y, por ende, de los pobladores para mejorar las rutas que se encuentran en estado deplorable y la renovación de un convenio con la Asociación de Caminos. En pocas horas una caravana de vehículos bloqueó.

En la protesta los vecinos portaron carteles donde mencionan la ausencia del MOPC para dar solución a la crisis vial que desde hace décadas sufren los habitantes, que en estos días se evidenciaron varias situaciones que denotan las falencias estructurales que someten a los chaqueños, incluso para llegar a un hospital público tropezando con caminos intransitables. Mientras el MOPC no responda a la nota de la asociación los lugareños no levantarán la medida. AM