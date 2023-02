Biden supo el martes de globo espía chino sobre Estados Unidos

“El presidente fue informado sobre esto el martes y ha seguido recibiendo regularmente informes y actualizaciones por parte de su equipo de seguridad nacional”, indicó Jean-Pierre a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, que llevaba ayer a Biden a varios actos en Filadelfia (Pensilvania).

El Pentágono reveló el jueves que estaba siguiendo los movimientos de un “globo espía chino” que sobrevolaba el territorio de EEUU. El aparato pasó por Montana, en el noroeste, y de ahí se ha trasladado hacia el este y se encuentra ahora en el centro del país. La presencia del globo motivó que el secretario de Estado, Antony Blinken, haya suspendido a unas horas de partir el viaje que tenía previsto hacer este fin de semana a China, el primero de un titular de Exteriores de EEUU desde 2018. Jean-Pierre recordó que la cúpula del Pentágono recomendó de manera firme a Biden no adoptar una acción cinética contra el globo por la seguridad de las personas en la superficie ante la posible caída de escombros.

18.000 metros. El portavoz del Pentágono, Gral. Pat Ryder, precisó en una rueda de prensa que el globo se encuentra a 18.288 metros de la superficie sobre el centro del territorio de EEUU. “El globo ha cambiado su trayectoria”, indicó sin querer adentrarse en detalles sobre su ubicación exacta y señalando que es probable que vuele sobre el país por unos días. Detalló que el dirigible es maniobrable y que debajo de su dispositivo de vigilancia cuenta con un espacio de carga grande, cuyo contenido no precisó. Pese a que han concluido que por el momento no supone una amenaza, el portavoz estadounidense subrayó que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) sigue sus movimientos de cerca. “Los comandantes militares han evaluado que no hay ninguna amenaza física o castrense para la gente en la superficie”, remarcó el general, aunque continuarán vigilando sus movimientos y revisando “las opciones” disponibles.