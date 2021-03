Biblioteca sobre neurociencia y psicología

Por primera vez, una obra completa, que reúne los temas esenciales de la neurociencia y la psicología, se presenta de forma rigurosa y divulgativa. Se trata de un proyecto editorial para adentrarse en los secretos de nuestra mente.

La fascinante propuesta tendrá un costo promocional por lanzamiento de G. 20.000 y a partir del segundo libro su precio será de G. 40.000. La primera entrega también vendrá con un cartón exhibidor del material.

La primera entrega de esta nueva colección de ÚH expone principios de la neurociencia, y tiene como título ¿Cómo aprende el cerebro? Principios de la neurociencia para aplicar a la educación.

PARA COLECCIONAR. Los libros Neurociencia y Psicología explorarán estudios de investigadores y científicos vinculados con el Instituto Ramón y Cajal, el CGR (Centre for Genomic Regulation), el NAS (National Academy of Sciences), la Federation of European Neuroscience Societies o la Harvard Medical School y otros reconocidos centros.

El material está dirigido por el profesor Tomás Ortiz Alonso, catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

En los compilados se desarrollarán nociones sobre cómo aprende el cerebro, los principios de la neurociencia para aplicar a la educación, la conciencia y los automatismos de la mente.

En los libros de la colección también se hablará sobre la función de las neuronas como espejo en el aprendizaje, por imitación y empatía, y otros temas sobre la mente y la conducta. Además, se profundizará la fenomenología de la maldad con el estudio de mentes criminales.

Los materiales forman parte de una obra completa que reúne los temas esenciales en los mencionados campos de la ciencia, presentados de forma sencilla y amena, pero con toda la precisión y calidad académica requeridas.

La neurociencia. Es una ciencia dinámica que se centra en el sistema nervioso y los procesos cerebrales.

Este conocimiento impulsa herramientas para lograr mayor eficacia en las tareas y elevar el coeficiente intelectual. Además de adentrarse en el estudio del cerebro, ayuda a entender los procesos de planificación y metas.

Para más información comunicarse al (0984) 805-360. Los pedidos y delivery se pueden solicitar al (0986) 280-611 o acudir al canillita.