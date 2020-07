Berta Rojas realiza mañana su primer recital online

Se trata de una “velada sensible y bella” que busca conectar al público con las distintas emociones de este tiempo, remarcan los organizadores.

A través de esta propuesta, la guitarrista compartirá, por primera vez desde la intimidad de su hogar en Boston, un recital de alta calidad producido con el apoyo de compositores de distintos países, como Byeong Woo Lee, Julio César Oliva, Vincent Lindsey-Clark y Edín Solís, quienes en esta oportunidad serán espectadores y presentadores de sus obras, relatando cómo fueron compuestas, entre otros detalles.

VIVENCIAS

“Estamos proponiendo algo que conecte, a través de la música, los sentimientos de estos tiempos”, explica Berta.

Agrega que esta presentación es la excusa que pretende comunicarnos que, a pesar de las distancias, existe un sentimiento y arte capaz de unirnos con el resto del mundo.

Acompañarán también la ejecución musical, desde Argentina, el cuarteto de cuerdas compuesto por los violinistas Diego Tejedor y Guillermo Rubino, Sepehr Marjouei Nouri, en la viola y en el cello Rafael Delgado, bajo la dirección, arreglos y mezcla del maestro Popi Spatocco.

“Estábamos corriendo con el mundo, sin pararnos a disfrutar. La vida no es una carrera, no es un destino, es vivir un eterno momento”, expresa la concertista, aludiendo a la inspiración del encuentro musical y las reflexiones que esta coyuntura provoca.

REPERTORIO

El programa del recital incluye el tema Mother (Madre) del compositor coreano Byeong Woo Lee, que representa la nostalgia hacia las despedidas que no pudieron ser y la añoranza hacia los afectos que quedaron.

Mientras que Run (correr), del mismo autor, evoca la incertidumbre y el nuevo valor encontrado en las cosas simples, la capacidad de salir, correr, abrazarse el uno al otro.

Igualmente, Berta ejecutará Vengo a decirte que te quiero, del mexicano Julio César Oliva; Danza, de Edín Solís, de Costa Rica, una composición que expone la esperanza de superar estos momentos de dificultad y la alegría que significará el reencuentro.

También se escucharán, vía streaming desde Boston, los temas El vuelo de la mariposa (Vincent Lindsey-Clark) y Salsa Roja, con ritmos de Latinoamérica.

El primer home sessions de la concertista nacional Berta Rojas es presentado por The Americas Society y el New York Guitar Seminar at Mannes.