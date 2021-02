Berizzo no modificará sus fichas y sus próximos rivales, ante magra exposición, cambiaron de mando

Tal como se aprecia, esta situación no deja de ser una traba aunque suponemos que ya las gestiones están hechas para cuando sean convocados los futbolistas del exterior. Esto abarca para todas las escuadras nacionales que compiten en las Eliminatorias. Localmente debe entenderse que los llamados serán los mismos que vienen disputando las clasificatorias y resultaría raro que haya modificaciones sustanciales. Sin embargo, la deserción de Gatito Fernández es un hecho, debido a una prolongada lesión originada en el partido inaugural ante Perú. Otro que está en etapa de recuperación es Derlis González. Ambos serán restas obligadas para el combo que viene, donde Paraguay enfrentará a Chile y Colombia, con nuevos entrenadores.Se jugó con Lasarte

La Asociación del Fútbol trasandino tomó la determinación de contratar al orientador uruguayo Martín Lasarte para su selección en un clima que genera alguna disconformidad dentro de su mismo ambiente puesto que en principio se pensó en Matías Almeyda y luego en Hernán Crespo, que eran los principales candidatos. El primero de ellos no pudo desvincularse del San José de la MLS, mientras en la duda de la confirmación Crespo aceptó el ofrecimiento del São Paulo tras su exitosa gestión en Defensa y Justicia. Otro que sonó fuerte fue Rafa Benítez, libre pero de alto costo. A esto se le suma lo que consideran los colegas una prioridad, la renovación del plantel rojo, entendiendo que varios de ellos ya vienen cumpliendo un ciclo muy prolongado no respondiendo a las expectativas. A Arturo Vidal, líder del plantel, no se lo discute, a otros sí.

La producción poco favorable compromete la clasificación chilena, puesto que el recuento de cuatro partidos jugados con una sola victoria genera una inquietud latente y no disimulada por su misma afición.Lasarte llega del fútbol de Egipto (Al-Ahly) y con antecedentes interesantes dirigiendo a la Universidad Católica y logrando el cetro del fútbol local al frente de Universidad de Chile. Conoce el mercado y eso favorece.Barajar de nuevo

Por el lado de los colombianos, recurrieron a un paisa para comandar el operativo mundial. Despacharon al portugués Queiroz duramente criticado por tratar de innovar el juego rompiendo los moldes tradicionales del fútbol cafetero. Rueda, coincidentemente, dirigió a Chile en los cuatro primeros partidos y de común acuerdo con la ANFP tomó sus cosas y se fue. Conoce sobradamente la casa, puesto que en su trayectoria como entrenador alcanzó importantes metas a nivel de clubes. La conquista más resonante fue haber logrado la Copa Libertadores con Atlético Nacional en el año 2016.

Colombia, al igual que Chile, está rezagado en la tabla y va por su rehabilitación, está séptimo en el puntaje y con un solo triunfo. A esto se le agrega el duro castigo de haber sido goleado por Uruguay primero y Ecuador después. Terrible momento y hay que ver cómo supera el nuevo orientador.En un mes y más

La reanudación se viene y es Brasil el que lidera el pelotón con todos los partidos ganados, seguido de Argentina que está a dos puntos aún sin convencer. Más abajo se acumula el resto y que podría tener variantes resaltantes por la vuelta que se avecina.

El fixture de las Eliminatorias contempla para el 25 de marzo estos partidos: Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador, Chile-Paraguay, Argentina-Uruguay y al día siguiente Colombia-Brasil. Cerrándose la serie de dos encuentros el 30 de marzo con Uruguay-Bolivia, Perú-Venezuela, Brasil-Argentina, Paraguay-Colombia y Ecuador-Chile.No se menciona aún la probabilidad de contemplar la presencia de un cierto porcentaje de público según el aforo de los estadios. La FIFA no se pronunció aún ni tampoco las asociaciones de los países participantes. El temor continúa y las precauciones también. El control de entrada y salida de las selecciones en carácter de visita es el establecido desde el arranque sin mayores consecuencias. Es decir, sin cabida de público y la atención puesta en el operativo traslados de las delegaciones.Inminente debut

En cuanto a la Copa Libertadores, Guaraní está cada vez más cerca del enfrentamiento ante el Royal Pari previsto para el 24 de febrero en el tradicional Tahuichi Aguilera de Santa Cruz; la revancha será el 3 de marzo en cancha de Sol. El Legendario mantiene la estructura del año pasado que le permitió avanzar desde primera fase a octavos hasta eliminarse con el Gremio. Gustavo Costas, que reclamó en su momento incorporaciones por la ida de varios, mostró mayor tranquilidad por la llegada de los argentinos Daniel Villalva y Valdez Chamorro para la zona media y en el fondo Rentería y Tegüé, ambos colombianos; esto con relación a los jugadores provenientes del exterior.

El segundo en aparecer en escena será Libertad que conocerá a su oponente del juego entre Universidad Católica de Chile y Liverpool de Uruguay que entran en acción un día antes que el Aurinegro.Se aguarda que los equipos paraguayos den pelea en esta nueva edición copera. Jerarquizar al fútbol nacional permite estar a la vista de todos y tanto Guaraní como Libertad están en condiciones, especialmente por el mando que imponen Gustavo Costas en Dos Bocas y Daniel Garnero en Tuyucúa.