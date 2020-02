Berizzo: “La edad no es condicionante para mí”

“Quería volver a América, cuando surgió la posibilidad lo vi como un gran reto, las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo”, expuso el estratega.

“Un equipo necesita de su gente, creemos que tenemos los jugadores necesarios y comprometidos para encarar de gran manera estas Eliminatorias”, consignó el DT.

Para Berizzo, este es un nuevo proceso: “Uno no puede vivir pensando en lo que pasó (eliminación ante Venezuela en 2018). Hay jugadores base, donde son el núcleo de la Selección y me gusta jugar con 4 defensas, 3 volantes y la mejor calidad de hombres en ataque”.

Con relación a los experimentados, el DT acotó: “Los 35 años de hoy son los 28 años de antes, cuando uno se esmera se nota y Roque es el claro ejemplo de eso. Para mí la edad no es un condicionante ni mucho menos y necesitamos gente de experiencia también”.

El entrenador dejó abierta la posibilidad de sumar valores, buscando volver a una Copa del Mundo: “No me gusta que digan que convoco jugadores porque es amigo de alguien, yo no sé quién carajo es el representante de tal o cuál jugador. Si hay un futbolista con quien tengo buena relación es Rodrigo Rojas, pero hoy ya no hablo con él”. Puntualizando que “puede surgir la posibilidad de convocar nombres nuevos, todos tienen posibilidad de integrar la Selección”.

Con respecto a la base del equipo, el Toto expuso: “Ramón (Martínez), (Richard) Sánchez, (Christian) Paredes y Óscar Romero pueden jugar también de interior derecho. Miguel (Almirón) puede jugar en cualquier posición; cuando él corre hacia adelante es imparable”. Sumando: “Me gustan jugadores dinámicos, que jueguen y marquen y podemos someter a nuestro rival con un ritmo de juego que nos convenga”.