Berizzo debe apostar a un solo equipo en la etapa preparatoria

La Selección Nacional no movió muchas fichas en cuanto a los convocados del exterior con relación a los últimos amistosos y apuntando al combo de octubre donde tiene previsto dos encuentros, el 10 ante Serbia y el 13 frente a Eslovaquia. La principal novedad, sin embargo, constituye la vuelta de Darío Lezcano quien había renunciado después del partido contra Ecuador por las eliminatorias en marzo de 2017, por entonces, el jugador se disgustó con Arce y prefirió alejarse. Ante la carencia de delanteros, la necesidad obligó a llamarlo nuevamente aunque tiempo atrás el actual atacante de Juárez se había arrepentido por abandonar a la Albirroja.El resto igual, mientras se aguarda a los citados del plano local que posiblemente salgan de Olimpia, Libertad y Cerro. El viaje está previsto para el domingo 6 de octubre y coincidentemente ninguno de estos tres equipos jugará ese día. De los cinco del torneo doméstico, uno es arquero, puesto que ya fueron llamados nuevamente Gatito Fernández y Anthony Silva. Nuestra posición es contundente respecto a las formaciones del entrenador argentino. La base ya debe estar estructurada y solo debe insertarse algunas variantes por lesiones o dispositivo táctico, pero a tan poco tiempo de la competencia oficial no corresponde armar un cuadro A y otro B. Es decir, en el primer juego marcado ante los serbios como el que viene después ante los eslovacos, debería ser la misma alineación y no probar haciendo un mosaico para justificar en la cancha el viaje de los jugadores. Ya es hora de otorgar mayor estabilidad a la conformación paraguaya y a los que tienen que interpretar la idea de juego del DT. Pasó mucho tiempo para nuevas fórmulas, esto independiente a los resultados. De la gira anterior no desentonaron Brian Samudio y Blas Riveros, eso significó aporte y válido.Los rivalesEl primer adversario es Serbia que está en el Grupo B de las eliminatorias a la Eurocopa. Está ubicado en el tercer lugar al término de cinco fechas quedándole tres partidos pendientes. Ucrania está primero con 13, Portugal tiene 8 y Serbia 7. Debemos apuntar que solo los dos primeros clasifican a la Eurocopa. Esta selección tiene fecha libre el 11 de octubre, lo que le permite enfrentar a la Albirroja, aunque queda la duda si pondrá el equipo titular, ya que el 14 enfrenta a Lituania.Resaltan en su configuración jugadores como Matic del Manchester United, Kolarov de la Roma, Mitrovic del Fulham, Nastasic del Shalke 04 y Milinkovic Savic de la Lazio, entre otros. Como dato del último mundial, esta selección se eliminó en la fase de grupos, integrando la zona con Brasil, Suiza y Costa Rica.En cuanto a Eslovaquia está en el Grupo E en la clasificación a la Eurocopa, comparte la segunda posición con Hungría detrás de Croacia, aunque está mejor ubicada por diferencia gol. Juega ante Gales el 10 de octubre y luego tendrá fecha libre, con espacio para jugar el amistoso con Paraguay.Aguardamos ponga la alineación que viene jugando el certamen europeo destacándose jugadores como Dubravka del Newcastle, arquero y compañero de Almirón, Skriniar del Inter, Lobotka del Celta de Vigo y Hamsik quien enfrentó a Paraguay en el 2010 y actualmente juega en el fútbol chino.Bien se sabe que a la hora de hacer una programación en fecha FIFA, todo resulta complicado. En esta ocasión los adversarios andan con buen nivel y eso es favorable.Medio pasajeIndependiente del Valle se erigió en gran candidato a jugar la final en la Olla de la Sudamericana. De visitante se impuso al Corinthians por 2-0 esperando lograr su pasaporte en la revancha el 25 de setiembre en Quito. Esta institución ecuatoriana está gerenciada y se caracteriza por ser un club vendedor. Tras jugar la final de la Libertadores 2016 ante Atlético Nacional (jugó Azcona) dejó ir incluyendo al arquero a Arturo Mina, actualmente en Turquía, Luis Caicedo quien fichó por la Liga de Quito al igual que Julio Angulo. Junior Sornoza, que fue su goleador histórico está en el Corinthians y Bryan Cabezas en el Atalanta.Independiente del Valle se transformó en una entidad respetada continentalmente y de un buen manejo administrativo. Como aconteciera en el 2016 en la Libertadores donde había despachado a Boca y River, ahora se dio el lujo de dejarlo afuera a Independiente de Avellaneda en el actual certamen, que figuraba como gran candidato a llegar a la instancia final. Eso es hacer historia.Nada selladoEn la otra serie, el Colón de Santa Fe del Chelo Estigarribia y Jorge Ortega incorporado últimamente, buscará su clasificación en Brasil, tras ganar 2-1 en su ciudad. El gol de visitante puede gravitar contra sus aspiraciones en el partido de vuelta, aunque la confianza demostrada por el conjunto argentino es palpable. Da pelea y eso se aprecia. Su público responde plenamente a las convocatorias y no sería extraño que vaya muchísima gente a la revancha en Belo Horizonte. Esta semana tendremos a los finalistas de la Sudamericana quienes serán protagonistas por el título en cancha de Cerro.