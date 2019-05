Benjamín remonta y se lleva la victoria

La primera jornada se cerrará hoy, a las 15.00, con los choques entre: Valois Rivarola vs. 1° de Marzo, Sport Colonial vs. Olimpia de Itá, Pinozá vs. Gral. Caballero CG, Juventud vs. Silvio Pettirossi y 12 de Octubre SD vs. Humaitá.

Estadio: Víctor Isasi, del 1° de Marzo (local Oriental). Goles: 28’ Juan Soler, de penal (O); 72’ y 78’ Kevin Quiñónez, el primero de penal (BA). Expulsado: 84’ Juan Cañete (O). Incidencia: 85’ Ariel Gómez (O) tapó un penal a Osvaldo Argüello (BA). Recaudación: G. 900.000 por 60 pagantes.

La disputa de todos los juegos de hoy quedará a criterio de los árbitros dependiendo de las canchas.