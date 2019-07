Benigno vaticina que negociadores serán “fusilados en la plaza”

Sus declaraciones fueron vertidas en Palacio de López, cuando fue consultado sobre el acuerdo secreto con Brasil y las derivaciones políticas que casi terminó en un proceso de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.

“No tengo ningún interés en irme (a Itaipú). ¿Para qué? Acá tenés el ejemplo. Me da pena la gente que va a negociar Itaipú el día de mañana. No le vas a dar el gusto a nadie. Vas a ser fusilado en la plaza pública. Me voy a quedar en Hacienda para que me fusilen ahí, donde ya estoy acostumbrado”, respondió el ministro de Hacienda y hermano del presidente.

COMUNICACIÓN. Benigno reflexionó sobre la crisis que se desató por el acuerdo secreto con Brasil. Consideró que hay que aprender a dialogar más entre todos para llegar a un acuerdo.

El ministro de Hacienda aseguró que Paraguay seguirá comprando la energía más barata. Indicó que lo más prudente es iniciar el proceso para buscar un acuerdo operativo para que funcione Itaipú y la ANDE.

Dijo que hay muchas cosas que arreglar con Brasil, como el acuerdo electromotriz, entre otros. Agregó que hay que ponerse la pila todos los paraguayos para entender y encaminar la renegociación del Tratado en el 2023.