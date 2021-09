BCP ya no ve factible inflación de 4% de cara al cierre de este año

Anteriormente, el BCP ya había ajustado al alza su pronóstico con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado para finales de 2021, desde la cifra de 3,8% a 4%, considerando las significativas presiones alcistas sobre los precios que se observan tanto en el mercado local como internacional.

“Esperamos ajustar en nuestro próximo Informe de Política Monetaria las proyecciones (sobre la inflación), el 4% ya quedó como algo no factible”, sostuvo Mora en una entrevista concedida a Última Hora. Añadió que el ritmo de los costos hace difícil suponer que se pueda alcanzar el cálculo oficial. “En sí mismo, tener una tasa de inflación de 4% a fin de año no es un objetivo del BCP, nuestro objetivo está en el mediano plazo, pero probablemente dado el ritmo de crecimiento de precios no va a haber cierre a fin de año de 4%”, expresó.

Dinámica. Los registros del Banco Central del Paraguay hasta el mes de agosto de este año muestran que la inflación acumulada ya se ubica en un nivel de 3,6%, muy cercano al pronóstico oficial de 4%. El IPC llegó a este resultado luego de una suba de precios de casi 1% en el octavo mes de 2021, mientras que la inflación interanual inclusive llegó a 5,6%, una de las cifras más altas de los últimos tiempos.

Cabe resaltar que los agentes económicos locales, según los datos de la más reciente encuesta sobre expectativas de variables económicas (EVE) que realiza la banca matriz, esperan que la inflación se ubique en 4,5% para finales del año en curso. Asimismo, tanto para setiembre como para octubre, se vaticina que el IPC tendrá sendos incrementos mensuales de 0,5%. En caso de concretarse este resultado, destaca que el IPC ya estaría trepando inclusive a un acumulado de 4,6%, a falta de dos meses (noviembre y diciembre) para cerrar el 2021.

REFERENCIA. Una de las herramientas principales para controlar la inflación que usa el BCP es la tasa de política monetaria (TPM). La misma en la actualidad se ubica en 1,5%, luego de que se haya aumentado 75 puntos básicos en los últimos dos meses.

Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Central, aseguró que el ajuste de la política monetaria avanza en la “dirección correcta”, pero que todavía resulta insuficiente para estabilizar la suba de los precios de la canasta. En ese sentido, estimó que la inflación a fines de este año estará “muy por encima” de la meta del 4%. Por su parte, Aníbal Insfrán, también ex integrante del BCP y de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), consideró que la dinámica de los precios se irá desacelerando en los próximos meses, pero coincidió en que existe todavía espacio para avanzar en la normalización de la política monetaria.

indice de precios al consumidor_resize.png





Analizan camino del esquema de metas inflación

El Instituto del Banco Central del Paraguay organiza hoy una clase magistral denominada , a cargo de Jorge Corvalán y Carlos Fernández, ambos ex presidentes del ente financiero matriz. El evento se transmitirá a través de las plataformas Temas y Facebook Live, desde las 17:00. Es de recordar que el Banco Central de nuestro país adoptó el esquema de metas de inflación en el año 2011, por medio de la Resolución Nº 22, Acta Nº 21, de fecha 18 de mayo.