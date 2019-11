BCP insta a optar por el guaraní ante tarifas de ahorros en dólares

El mercado paraguayo atraviesa por un momento de desaliento al ahorro en dólares. A los recientes anuncios del aumento de tarifas dispuestas por bancos de plaza para la captación de depósitos en moneda norteamericana en efectivo, se suma la postura del Banco Central del Paraguay (BCP) de no intervenir en esta situación y más bien motivar el uso del guaraní en este tipo de operaciones.

La resolución de las entidades bancarias de aplicar comisiones de hasta 6,6% por cada dólar en efectivo depositado por el público lleva a los usuarios del sistema a tener que elegir entre esta moneda o el guaraní para realizar sus transacciones, expresó Miguel Mora, economista jefe del BCP. Agregó que la banca matriz no se hará cargo de los costos de almacenamiento y traslado de billetes de dólares al exterior, ya que su función se limita a la moneda local.

“Los precios son de libre juego de oferta y demanda, e implica la elección de un banco: en la medida que uno crea que ese servicio tiene un pecio superior al del mercado, la única opción es cambiar de banco. Hay una resolución respecto a la transparencia, pero no así el Banco (Central) establece algún tipo de tope a los precios de esos servicios”, aseveró.

Mora recordó que el hecho de contar con un uso extensivo del guaraní le da “mucho más poder” a la política monetaria; por ende, recalcó que el BCP no puede “subvencionar” costos de una moneda que no es la nacional.

“Es una elección de moneda, también. Dejo de asumir esos costos cuando me mudo a tener un depósito en guaraníes: todo el costo de manejo de billetes es a cargo del Banco (Central) cuando se trata de guaraníes; si uno no quiere pagar esa comisión, la opción es mantenerlo en guaraníes. Nosotros permitimos tanto los depósitos como los créditos en dólares, pero no nos hacemos cargo de los costos; nuestro producto, como Banco Central, es el guaraní y podemos responder por el guaraní”, añadió.

Los bancos justificaron su decisión de aplicar las mencionadas tarifas en el exceso de dólares en efectivo que se experimenta en el mercado y las dificultades para su colocación a través de productos crediticios. Además, explicaron que los corresponsales en el exterior están siendo cada vez más exigentes para la recepción de los billetes, lo cual incrementa los costos. La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), por su parte, se encuentra analizando el origen del mencionado exceso de billetes verdes, ya que llama la atención que esta situación se genere en un año de recesión económica.

Los créditos en dólares crecieron en apenas 2,3% a setiembre de 2019, en un ritmo inferior al 4,4% en que aumentaron los depósitos, según registros del BCP. Esta relación es inversa en el caso de las operaciones en guaraníes, donde los créditos subieron 15,4% y los depósitos, 8,09%.



Las Cifras

4% y 6,6% de comisión cobrará BNF desde el 15 de noviembre por cada dólar depositado en billetes de USD 100 y demás denominaciones.



3% y 3,5% de comisión cobrará BBVA sobre los depósitos en efectivo desde USD 1, en noviembre y desde diciembre.



125 y 275 guaraníes cobrará el banco Itaú por cada dólar depositado desde noviembre y diciembre, respectivamente.





Tasas de interés de créditos retrocedieron en setiembre, según reporte

El promedio de tasas aplicadas a préstamos en guaraníes por los bancos de plaza fue de 14,82% en setiembre de 2019, por debajo del 15,60% observado en el mismo mes del 2018, según registros del BCP.

De esta manera, se constata que el mercado está empezando a reaccionar a la baja de tasas de referencia que la banca matriz viene implementando desde febrero pasado y los efectos se observan también en el ritmo de crecimiento de los créditos y el comportamiento del tipo de cambio, sostuvo Miguel Mora.

“Hay un canal de expectativas: en la medida en que reducimos la TPM (tasa de política monetaria), es una señal para el sector privado en el sentido de que ven algún tipo de menor dinámica en la actividad económica”, explicó.

Recordó que los efectos se ven en mayor medida en los créditos de corto plazo. En cuanto al 2020, consideró que el actual nivel de la TPM es adecuado para cumplir con la meta de inflación, de 4%, y dar un impulso a la actividad económica.

Las tasas de interés de depósitos, por su parte, subieron de 4,10% a 4,79% en promedio, de setiembre de 2018 al de 2019, al igual que las tasas activas y pasivas en dólares.

La banca matriz redujo en cinco ocasiones su tasa de política monetaria en el corriente año, en 25 puntos básicos cada vez, desde el 5,25% en que se encontraba en enero hasta el 4% actual.