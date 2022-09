Bayern supera al Barcelona en aciaga jornada española

Apasionante la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa que, en uno de sus juegos estelares, arrojó la victoria en casa del Bayern Múnich sobre el Barcelona por 2 goles contra 0.

A pesar del triunfo de los alemanes, en el primer tiempo fue la visita la que dispuso de las mejores situaciones no solo para abrir la cuenta, sino para sacar una ventaja importante. Dos remates en el área chica de Robert Lewandowski contra su ex equipo no llegaron a la red, entre otras jugadas claras de los españoles.