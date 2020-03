Basura, quema y remoción de suelo van matando a la Bahía de Asunción

María (nombre ficticio) se sienta entre un cúmulo de bolsas de basura y clasifica aquellos objetos reciclables que pueden ser comercializados. Lo hace bajo la atenta mirada de sus tres hijos pequeños. Aquellos residuos que, considera, no son de utilidad los deposita directo en el patio trasero: Los humedales de la Bahía de Asunción.

Esta misma situación se observa en varias de las otras casas ribereñas en el trayecto hacia el club Mbiguá, donde la mayoría de las familias se dedican a la recolección de basuras. Además de ser depósito de todo tipo de desechos, el importante ecosistema también es un constante escenario para la quema de estos residuos. Pobladores de viviendas cercanas al citado club denuncian además que las embarcaciones alteran el banco de arena en el sitio, arriesgando igualmente el cimiento de sus casas con la remoción del suelo. “Desde hace tiempo pedimos que la zona de embarque no se haga donde están estas casas ribereñas. Con la marcha de las embarcaciones, el suelo se remueve y pone en peligro nuestras casas. Por eso ahora estamos construyendo un pequeño muro”, indicó el poblador Agustín Duarte. Todo esto sucede pese a que el lugar fue declarado, ya en el 2005, como Reserva Ecológica del Banco San Miguel y la Bahía de Asunción. El banco de arena es además clave para el aterrizaje de las aves migratorias que llegan desde Argentina y Norteamérica; sin embargo, las intervenciones hechas durante la construcción del primer tramo de la Costanera afectó el hábitat, por lo que disminuyó, en un 90%, la cantidad de aves que llegan hasta el sitio. PROYECTO. Actualmente es elaborado un plan de manejo para la reserva. El documento busca la protección, la zonificación del territorio y prácticas para la restauración y conservación del área, detalló el director de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Darío Mandelburger. “Se debe trabajar en un plan de modificación de ciertos aspectos, como el caso de los astilleros. No permitir nuevas ocupaciones. También buscar la forma de compatibilizar con otros proyectos como el puente Asunción-Chaco’i, que si bien casi no tocará al área, es vinculante al tipo de acción que se puede hacer globalmente en la zona”, afirmó Mandelburger. En el proceso de elaboración están involucradas otras instituciones como Municipalidad de Asunción, Prefectura Naval, Ministerio de Obras Públicas y oenegés.



Material particulado superó límite permitido

Un incendio de importante magnitud se registró en la Bahía el día jueves. Esto provocó que la humareda se extienda hasta otras localidades.

Ese día, según monitoreos hechos por técnicos particulares, se registró que el material particulado en el aire sobrepasó los 150ug/m3, valor considerado ya dañino para la salud humana.

“Hasta los 50 ug/m3 es bueno. De 100 a 150 es moderado y por arriba ya es mala la calidad. Según las mediciones hechas por técnicos particulares, en la zona de Villa Morra y Mburicaó sobrepasó los 150 ug/m3”, indicó el ingeniero Federico Schroeder, de la Dirección de Normalización del Aire del Mades.

Explicó que: “El material particulado es un polvillo fino que al aspirar puede llegar hasta los alvéolos del pulmón y si no se cuenta con la capacidad de expulsar puede causar asma o algún otro problema respiratorio.

Hasta el momento el Ministerio de Ambiente no dispone de equipos para el monitoreo. Se prevé que para el mes de mayo pueda instalarse la primera estación de monitoreo estándar.

Desde la dirección de Meteorología e Hidrología anunciaron que los focos de calor van a perdurar, también en el interior del país donde se registran constantes quemas de pastizales, ya que por el momento hay probabilidades muy bajas de lluvia. Por tal razón, hizo un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia y no quemar basuras o pastizales.







