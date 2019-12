Barrios está sorprendido y considera que es un mensaje

El senador cartista Antonio Barrios alegó estar sorprendido por la reacción de EEUU sobre los casos de Óscar González Daher y el ex fiscal Javier Díaz Verón porque no hay una sentencia firme y ejecutoriada contra los mismos.

“Evidentemente, si un gobierno toma ese tipo de determinación es un mensaje de que no va a tolerar este tipo de delito”, remarcó con relación a la decisión de EEUU de bloquear la entrada a los políticos citados.

En cuanto al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y la posibilidad de que pueda estar también en esa misma lista, dijo que no está sindicado de nada. “¿Por qué estaría Horacio Cartes? No está sindicado absolutamente por nada, aparte, creo totalmente en la inocencia del ex presidente”, manifestó.

“Estoy sorprendido por la noticia porque todavía no tienen una sentencia firme y ejecutoriada”, señaló.

“Nos sorprende la noticia, seguramente en el transcurrir de las horas vamos a recibir más información y vamos a tratar de hablar con él a ver qué paso”, remarcó en torno a González Daher.

Consultado sobre más nombres, dijo que no quería dar, pero que se imagina que tiene que ver con los que están acusados por lavado de dinero. Reconoció que EEUU tiene potestad de restringir acceso.