Barça ficha a un bosnio para más respiro de Messi

Firmó por cuatro temporadas y es uno de esos volantes que corren mucho en el terreno, preciso en los pases, una compañía que podría ser perfecta para la generación de jugadas con Lionel Messi.

Reforzará el medio y se sumará a Busquets y De Jong en un perfil más de organizador, dado que el bosnio se fue retrasando en su posición con el paso de los años, más a la aparición de Riqui Puig, puesto que el futuro de Arturo Vidal y Rakitic sigue en el aire. Miralem se suma a los fichajes ya realizados con anterioridad de Trincão, Pedri y Matheus Fernandes de cara al Barça 20-21.

El bosnio jugó en la Ligue 1 de Francia, la Serie A, en Roma y últimamente en la Juventus, donde conquistó tres Scudettos, con los de Turín.

actualidad. Hoy vuelve a jugar el Barcelona, ante el Atlético Madrid –su escolta–, un hueso duro de roer, considerando las necesidades del equipo catalán para seguir prendido al líder Real Madrid (71), que el último fin de semana le sacó dos puntos de ventaja. El juego está previsto a las (16:00 en vivo por Tigo Sports+).

En la fecha ya arranca la fecha 33 de la Liga Española. Resaltan otros encuentros como los de Mallorca vs. Celta, Leganés vs. Sevilla. El jueves juega Real Madrid vs. Getafe.