Banco Central argentino se estaría quedando sin reservas

Según recoge el referido medio, la economista Marina Dal Poggetto, que tiene una consultora, aseguró que una fuente del emisor argentino le confirmó que “no hay un solo dólar en el Banco Central”. Para colmo, agregó que “están usando para algunas importaciones dólares que no tiene el Banco Central, que no son de ellos. Cuando vos depositás los dólares en el banco, el banco no los puede prestar y van al Banco Central, que es el encaje, el seguro por si vos querés retirar el dinero. Entonces, están usando esos dólares y me dicen que usaron exactamente USD 550 millones que no son de ellos, sino tuyos porque no hay dólares genuinos”. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, la crisis económica amplificada por la pandemia, y la desconfianza de la población en el peso son algunos factores que impulsan la crisis monetaria.

El Gobierno aplicó nuevas restricciones en setiembre para la compra de dólares, con el objetivo de frenar la caída en las reservas del Banco Central. El valor de los “dólares financieros” incide en parte en la formación de precios y en la cotización del denominado “dólar blue”, que se comercializa en el mercado informal minorista y que el lunes cerró a 195 pesos.

El economista Gustavo Ber señala que “la crisis de confianza requiere avanzar en una hoja de ruta que permita ir resolviendo desequilibrios fiscales y monetarios”. La confianza no se mejora con paliativos, sino con un plan económico integral y acuerdos políticos”, comentó Ber. EFE