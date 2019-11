Bancada B en Senado prescinde tanto de Alegre como de Llano

La bancada B liberal dentro de la Cámara de Senadores continúa con seis integrantes, quienes apuntan a despegarse de los liderazgos del senador Blas Llano como del presidente del partido, Efraín Alegre. Luego de que saltara el enojo con Efraín Alegre por parte de senadores que hasta entonces militaban en el efrainismo, se pensó que iban a ser anexados por el llanismo, quien lanzó un guiño a sus colegas para unificar la bancada.

Ante esto, el senador Amado Florentín reiteró que están cómodos en la bancada independiente y que no hay posibilidad de arreglo con los llanistas, debido a las diferencias. “Seguimos en la bancada B, no habrá unificación porque algunos no comparten el liderazgo del senador Llano”, dijo Florentín.