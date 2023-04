Bajo presión, Fernández renuncia a buscar la reelección en Argentina

Fernández también acusa el desgaste generado por sus fuertes desavenencias con la vicepresidenta y ex mandataria Cristina Kirchner, quien había promovido su candidatura en 2019 en fórmula con ella.

La decisión del mandatario fue considerada por el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, un posible candidato del Frente de Todos, como "un paso necesario para comenzar a ordenar al peronismo, darle vitalidad y volver a soñar".

En tanto, el jefe del gabinete de ministros, Agustín Rossi, también un posible aspirante a la candidatura, citó al fallecido ex presidente Juan Domingo Perón, ideólogo y fundador del peronismo.

Argentina celebrará la primera vuelta de las presidenciales el próximo 22 de octubre, con una eventual segunda ronda el 19 de noviembre. Antes, el 13 de agosto, los partidos políticos deben realizar elecciones primarias obligatorias.

En el oficialismo, Kirchner desistió públicamente de buscar la presidencia o cualquier otro cargo electivo luego que en diciembre pasado la Justicia la condenara por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación política.

Sin embargo, sectores del Frente de Todos que consideran que la sentencia es una forma de proscribirla, promueven que se revise esa decisión.

Se especula que el ministro de Economía, Sergio Massa, podría lanzar su postulación si consigue mejorar la situación económica.

En la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), el ex presidente Mauricio Macri decidió no optar por la candidatura presidencial. En cambio, el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta comenzó ya su campaña para las primarias, al igual que la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Emergente en este proceso electoral aparece el diputado Javier Milei, un economista y político "libertario" de 52 años que maneja un fuerte discurso de derecha y antisistema y ocuparía un tercer puesto en la presidencial, según los sondeos.



“Fracaso”

Los principales líderes de la oposición de Argentina subrayaron el "fracaso" del Gobierno liderado por el presidente, Alberto Fernández, después de la decisión del mandatario de no postularse a la reelección. Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y precandidato presidencial por la opositora Juntos por el Cambio, afirmó que: “Fracasó el presidente, fracasó la vicepresidenta, Cristina (Fernández de) Kichner, todo su equipo". El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, quien también lanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio, aseveró que la herencia es "más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza". EFE