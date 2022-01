Bachi asegura que Cartes no tiene dinero en el exterior

Según Bachi, Cartes no tiene nada de dinero fuera del país.

“El ex presidente Horacio Cartes, por intermedio de Rodolfo Friedmann, recibió una propuesta del Ejecutivo para que se le ayude en los Panamá Papers (quiso decir Pandora Papers), hecho que me consta, y se negó rotundamente, pues no tiene un dólar depositado en el exterior. Quien nada debe, nada teme”, subrayó el diputado.

Sin embargo, Cartes figura en los Pandora Papers, que fue una gran filtración de 11,9 millones de documentos que incluyen a 35 ex presidentes.

Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares. A través de una de las compañías, con sede en Panamá, tenía una cuenta en un banco del territorio nacional y un apartamento en Miami.

Giuzzio precisó que la Fiscalía de Panamá solicitó antecedentes penales y judiciales del ex presidente Cartes, y que el pedido llegó a la Policía Nacional y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales detalló que el pedido de Panamá llegó de manera formal al Ministerio Público el 24 de noviembre pasado, pero que esto debía ser confidencial y que, incluso, la condición de la autoridad de Panamá precisaba que si el Estado paraguayo no tenía capacidad de ejecutar la cooperación en confidencialidad, que devuelva la solicitud, es decir, que no responda.

El fiscal lamentó la filtración de la información justo en este momento en que estaba por terminarse la operación y aclaró que la imprudencia no vino del Ministerio Público.

El objetivo era evitar cualquier riesgo de obstrucción a la investigación

Por su parte, Giuzzio puso en duda la legalidad del manejo de Cartes. “Lo que hizo este señor en su momento fue mencionar en su declaración jurada la tenencia de G. 88.000 millones en el 2013 y en el 2014 G. 90.000 millones en caja, en efectivo, en algún lugar de su casa. Este dinero no estaba dentro del sistema financiero”, señaló.

El ministro lleva años en conflicto con el cartismo que hace mucho tiempo pide su cabeza. El diputado Pedro Alliana lamentó que el presidente Mario Abdo lo siga manteniendo en el cargo.

“Si el presidente de la República se siente cómodo con él, que le pregunten a la ciudadanía y que vea el rechazo que hay hacia su gestión, la ola de inseguridad que hay en toda la República del Paraguay, especialmente en Central y en capital, en el Norte; no por esto (la filtración sobre el caso Cartes), esto a nosotros no nos mueve para pedir su cabeza o destitución”, lanzó Alliana.

Igualmente, el abogado de Horacio Cartes, Carlos Palacios, dijo que se enteraron del caso recién tras las declaraciones de Giuzzio.

El abogado recordó que mediante los Pandora Papers surgió la información de la existencia de una sociedad panameña de la familia de Horacio Cartes, reiterando que se trataba de una empresa que supuestamente tenía como único objetivo inversiones inmobiliarias, específicamente para la compra de un departamento.

“En su momento hemos detallado y explicado esto”, manifestó el abogado del ex mandatario.



Basilio Núñez,

diputado de la ANR.