Bachi apeló a tuit falso y tuvo que disculparse con arzobispo

El diputado Basilio Bachi Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, se vio obligado a pedir disculpas a monseñor Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, por exponer como verdad una declaración del religioso que nunca existió, para argumentar en contra del juicio político de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez.

Durante la sesión de ayer expuso una información falsa de un usuario, Emilio Díaz, que no es real, que decía que la Iglesia Católica recomendaba al embajador norteamericano no meterse en asuntos internos del Paraguay, porque la “ideología progresista no es bienvenida”.